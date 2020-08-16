Bahçeli: MHP Biden'ı şiddetle lanetlemekte, ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir

ABD'deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin aralık ayında yaptığı ancak dün medyada yer bulan "Bence ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" açıklamalarına tepkiler sürüyor.

MHP lideri Bahçeli, Biden'ın açıklamalarıyla ilgili, "Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir" ifadelerini kullanarak, "MHP, Joe Biden'ı şiddetle lanetlemekte, ABD Demokrat Partisi’nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir" dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır" değerlendirmesinde bulundu.