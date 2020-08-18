Halit Ergenç, Ozan Güven hakkında konuştu: Olaydan alnının akıyla çıkacak

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in Babil dizisinden ayrılma kararı üzerine konuşan Halit Ergenç, "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. Kararlarına saygı duyuyorum" dedi

Bir mekan çıkışı aracına binerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halit Ergenç, Babil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven'in karıştığı şiddet olayıyla ilgili de konuştu.

Güven’in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, şu ifadeleri kullandı:

'Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım'

"Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı."

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen Güven, Babil dizisinden ayrılma kararı almıştı.