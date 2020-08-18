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    Gülistan Doku

    Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sona erdi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 226 gündür sürdürülen aramalara rağmen bulunamadığı belirtilerek, genç kızı su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalışlarıyla yapılan arama çalışmalarının bugün itibariyle sona erdirildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama faaliyetlerinin, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren son görüldüğü yer olan ve Dinar Köprüsü olarak da bilinen Sarı Saltuk Viyadüğü ile Uzunçayır Barajı'nda yapıldığı hatırlatıldı.

    Arama çalışmalarının arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "180 gün devam eden su altı arama çalışmalarından netice alınamaması nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde su altı arama çalışmaları sonlandırılmış̧, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku'nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajı'nın tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür.  Bu suretle AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 su altı ve su üstü personeli, 3 row (sualtı arama robotu), 1 sonar cihazı, 11 bot ile su üstü ve su altı arama çalışması yapılmış, 39 Tunceli özel haraket polisi, 20 AFAD gönüllüsü ile kıyı şeridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir."

    Açıklamada, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kısmen tahliye işlemi sonrası 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahasının 15 sektöre bölündüğü ve 4 kilometre mesafede yaklaşık 1320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışmasının titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar 18 Ağustos 2020 tarihinde sonlandırılmıştır" bilgisi paylaşıldı. 

    'Bu tür aramalar 7 gün yapılırken 226 gün boyunca sürdürüldü'

    Doku'nun bulunması için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bugüne kadar yapılan çalışmalar AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 sonar, 3 arama köpeği ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilmiş olup arama çalışmaları sonucu Doku'ya ulaşılamamıştır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır." 

    'Bakanlığın görevlendirdiği özel ekip Tunceli'de 3 ay olayı soruşturdu'

    Doku'nun sadece su altı ya da su üstünde aranmadığına işaret edilerek, "Günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarı Saltuk Viyadüğü'nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup ayrıca Sarı Saltuk Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür" açıklamasında bulunuldu.

    İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen özel ekibin Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasını soruşturmak amacıyla 90 gün görev yaptığı anlatılan açıklamada, olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

    Etiketler:
    Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Uzunçayır Baraj Gölü, Arama kurtarma, Tunceli, Gülistan Doku
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