800 yıllık köprünün üzerine iş makinası çıkardılar: 'Büyük taşlar vardı'

Sivas'taki tarihi Kız Köprüsü’nün üstünde iş makinası ile restorasyon görüntüsü tepkilere neden oldu. Yaklaşık 800 yıllık köprü için Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök de olay yerine gitti. Müteahhit firma ağır taşları kaldırmak için iş makinası kullandıklarını savundu. Ancak taşları kaldırma işinin işçilere bırakılması, restorasyon uzmanlarının ve yetkili mimarın başında olmadan çalışılması doğru bulunmadı.

'Önemli bir kültürel varlık'

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberinde görüşlerine yer verilen, UNESCO Türkiye Milli Komite Üyesi Nezih Başgelen görüntülerle ilgili şöyle konuştu:

“Kız Köprüsü bölgenin önemli bir kültürel varlığıdır. Osmanlı döneminde Divriği’yi Ziniski-Sincan-Yağbasan-Karabel üzerinden Sivas’a bağlamak için yaptırılmıştır. Karayollarının bu tarihi köprüyü korumak istemesi doğru bir yaklaşımdır. Ancak restorasyon çalışmalarına mukavemet sorunları belirgin olan böyle tarihi bir köprü üzerinde iş makinası çıkartıp çalışılması hiçbir gerekçe ile kabul edilecek bir durum değildir. Bazı taşınması güç parçalar köprü üzerinden alınması gerekiyorsa tüm dünyadaki benzer uygulamalardaki gibi en azından burada bir kule vinç kullanılabilirdi. Divriği Belediye Başkanı Sn. Hakan Gök’ün bu konudaki ilgi ve hassasiyetine teşekkür ederiz. Konuyu iletir iletmez olay yerine gidip bilgi akışı sağladı. Tarihi bir kayba daha neden olmamak için acilen buradaki restorasyon işlerinin daha titiz bir denetimle sürdürülmesi gerekir. Göz göre göre gözümüz gibi korumamız gereken bir değerimizi daha yanlış uygulamalarla kaybetmeyelim.”