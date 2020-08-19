Erdoğan: Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor" dedi. Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1.4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açıldı.

Törende konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası'nın güneş paneli sisteminde ülkemizi ileri çıkaracağını düşünüyorum. Bu santralle 2 milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağız. Kalyon Holding'in yatırımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın birçok ülkesinde yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor" diyen Erdoğan, "İnsanımızın sağlığından taviz vermeden ülkemizi büyüme trendine sokmak için gayret ediyoruz. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor" ifadesini kullandı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşuyor. https://t.co/eYnk202Vtu — AA Canlı (@AACanli) August 19, 2020

'Koronavirüs salgını halen kontrolümüz altında'

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır. Bugün her alanda dünden daha iyi bir yerdeysek yarın çok daha iyi bir konumda olacağız. Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur.

18 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek, yeni başarı hikayelerine de birlikte yazacağız. Bunu CHP'nin vizsonsuz siyasetine rağmen başaracağız.

Enerjide dışa bağımlılık, enerji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur. Bugün güneşten elektrik üretimi, toplam üretimin yüzde 4'ünü oluşturuyor.

'Ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz'

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.

Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.

'Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz'