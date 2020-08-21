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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Fatih Sondaj Gemisinde açıklamalarda bulundu.

    Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız

    © AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008211042696290-bakan-donmez-cumhuriyetimizin-100-yilinda-vatandasimizla-kendi-gazimizi-bulusturacagiz/

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ve Türk milleti açısından tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

    1970'li yıllarda İngiltere'nin 150, Norveç'in 30. denemesinde keşif yaptığını anımsatan Dönmez, "Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız" diye konuştu.

    Söz konusu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce başlandığını kaydeden Dönmez, bu kapsamda yaklaşık 2 bin kilometrekare alanın "röntgen filminin çekildiğini" ifade etti.

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    © REUTERS / Thomas White
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    Bakan Dönmez, verilerin TP uzmanları ve mühendisleri tarafından detaylı analiz edildikten sonra Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja karar verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Fatih gemimizi Akdeniz'den önce İstanbul'a kule sökümü için çektik. Haydarpaşa'dan 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurladık. Trabzon'da limanda montaj devam etti. 15 Temmuz'da oradan yola çıktı, 20 Temmuz'da matkap ilk defa dönmeye başladı. Şu an deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız, buradaki denizin derinliği 2 bin 100 metre. Yaklaşık 1400 metre de karada ilerledik. İki önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sondaja 1 hafta-10 gün ara verdik, sürekli olarak testleri yapıldı."

    Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmalarından sonra uzmanlar ve yetkililerin rezerv miktarını tespit ettiklerini aktaran Dönmez, "İşlerimiz henüz bitmedi. Bin metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda benzer yapıda 2 katmanın daha olduğunu, dolayısıyla inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'Gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor'

    Dönmez, gaz keşfi yapılan sahanın yaklaşık 250 kilometrekare olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Yine bu bölgede en kısa sürede yeni tespit kuyularımızı açacağız ve bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Yapılan test ve analizlerden sonra gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak. 6 bin kilometrekare daha sismik çalışma yapacağız bu bölgede. Arkadaşlarımız son derece umutlu. Biz her zaman inandık, büyük bir sabır, inanç ve tevekkülle bu yola çıktık. Her fırsatta kararlılığımızı belirterek 'Varsa mutlaka bulacağız' dedik. Cumhurbaşkanımız da 'Ancak arayanlar bulur' dedi. Aradık ve bulduk."

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    Etiketler:
    İstanbul, Akdeniz, Norveç, İngiltere, Fatih, Fatih sondaj gemisi, Gemi, tespit, Keşif, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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