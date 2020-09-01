Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" ifadelerini kulandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Mevkidaşı Bukadum ile yaptığı görüşmelerde, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelerin sınır komşusu olması sebebiyle Cezayir'i de etkilediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Libya'nın huzuru ve istikrarının herkes için önemli olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bunu başından beri söylüyoruz. Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Bu konuları Cezayir ile de her zaman görüştük. Bundan sonra da iş birliğimizi her zaman devam ettireceğiz. Libya'daki siyasi süreci ve bir ateşkesin tesis edilmesini birlikte destekleyeceğiz. Son zamanlarda bazı girişimler oldu ama yine Hafter tarafının siyasi çözüme ve ateşkese inanmadığını, sadece askeri çözüm istediğini bir kere daha gördük. Tıpkı Moskova'da ve Berlin'de olduğu gibi ve Trablus'ta gördüğümüz gibi ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis'e, 'Blue Star' isimli feribotlarla asker taşınması sorusuna ilişkin, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini ancak bunun da 'limitinin' olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur."

'Venezüella'nın istikrarı, huzuru bizim için de önemlidir'

Öte yandan Çavuşoğlu, Venezüella'da muhalefetle iktidar arasındaki görüşmelere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Salgın nedeniyle ertelenmezse aralıkta seçim yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, AB'nin de ülkedeki sorunun çözümüne yönelik girişimleri olduğunu belirterek "Bu konuda AB geçmişte bazı hatalar yapmıştı. Yine sorunu çözmek için angajman yerine tehdit dilini kullanmıştı. Tehdit dilini kullanmayı çok seviyorlar. AB de şimdi Venezuela konusunda geçmişte hata yaptığını kabul etti" diye konuştu

AB'nin Türkiye'den kendilerine destek vermesi için ricada bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Venezüella'ya gittikten sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla, yardımcısıyla ve Dışişleri Bakanıyla bu konuları görüştük. Muhalefetle birlikte seçime gitmelerini ülkenin istikrarı için faydalı olduğunu anlattık" dedi.

Çavuşoğlu, Henrique Capriles ve Stalin Gonzales gibi muhalif liderlerle de görüştüğünü belirterek "Biz Türkiye olarak Venezüella'nın dostuyuz. Venezüella'nın istikrarı, huzuru bizim için de önemlidir. Bu şartlarda muhalefetle yönetimin şu anda anlaşmaya yanaştığını ve yaklaştığını görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin seçime dışarıdan gözlemcilerin katılması ve gözlemlemesi şartı bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu şartın da Maduro yönetimince kabul edildiğini vurguladı.