Barış Atay’a saldıranlardan üçü tutuklandı

Kadıköy'de, önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kadıköy'de, önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Atay'a ilişkin saldırının failleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İfadeleri ortaya çıktı

Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., ve Ç.B.'nin ifadelerinde, Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini söyledikleri belirtildi.

Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı.