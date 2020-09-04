Avukat Aytaç Ünsal ölüm orucunu sonlandırıp tedaviyi kabul etti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin tahliyesine karar verdiği avukat Aytaç Ünsal, ölüm orucunu sonlandırıp bağımsız hekimlerce yapılacak bir tedaviyi kabul etti.

Avukat Aytaç Ünsal, ölüm orucunu sonlandırıp bağımsız hekimlerce yapılacak bir tedaviyi kabul etti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre Ünsal, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce aslında 1 Eylül 2020’de tahliye edildi. Ancak karar 3 gün bekletilerek 3 Eylül 2020’de İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve dün akşam uygulanarak Ünsal tutulduğu hastaneden çıkabildi.

Bu kararla birlikte, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 20 avukatın yargılandığı ve 18 avukatın 159 yıldan fazla ceza aldığı dosyayla ilgili kararını da onadığı anlaşıldı. Çünkü Ünsal’ın tahliyesiyle ilgili kararda, dosyayla ilgili karar verildiği ifade edildi. Aksi halde Yargıtay’ın dosya numarasını vermesi gerekirken, savcılığa iletilen yazıda karar numarası yer aldı.

Aytaç Ünsal’ın annesi ve avukatı olan Nermin Ünsal da yaptığı açıklamada, bu ifadeden dosyanın onandığının anlaşıldığını söyledi. Ancak karar henüz UYAP’a düşmedi.

'Buruk bir sevinç yaşıyoruz'

Bugün Ünsal’ın da avukatlarından olduğu İstanbul’daki Halkın Hukuk Bürosu’nun ofisinde baro başkanları ve milletvekillerinin katılımı ile son duruma ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamada söz alan Didem Baydar Ünsal, Ebru Timtik’in adalet mücadelesinde hayatını kaybettiğini söyledi:

“Aytaç yanımızda olduğu için sevinçliyiz ama Ebru ablamızı kaybettiğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama anısını yaşatacağız, her yerde Ebru Timtik’in adını, yüzünü görecekler.”

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel de Aytaç Ünsal’ın tedaviyi kabul ettiğini açıkladı:

“Baro başkanları olarak adil yargılanma talebinin her zaman arkasında olacağız, hem bu dosyada hem de tüm davalarda. Bu mücadele varlık mücadelemizdir, avukat olma, insan olma mücadelemizdir. Aytaç ölüm orucuna son verdi, birlikte mahkeme salonlarında mücadele etme isteğimizi kabul etti.”

Açıklamada, Yargıtay'ın bu kararı 10 gün önce almış olduğu takdirde Ebru Timtik'in de yaşayabileceği ifade edildi.

Ünsal ile birlikte adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik, eyleminin 238. Gününde, 27 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

'Yargı varmış gibi yapmayacağız'

Halkın Hukuk Bürosu da konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“238 günlük açlığıyla ölümsüzleşen Avukat Ebru Timtik ve 215 günlük açlığıyla Avukat Aytaç Ünsal hiçbir biçimde teslim olmama irademizin açık ve güvenilir bir göstergesidir.

“Faşizmi normalleştirmeyeceğiz, yargı varmış gibi, anayasa yürürlükteymiş gibi, yasalar bağlayıcılığını sürdürüyormuş gibi yapmayacağız. Yoksullara dayatılan bu zulüm düzenini kabul etmeyeceğiz.

“Yaşamımızın ve mücadelemizin değeri, halka yönelmiş düşmanlığa barikat olabilmek, umudu ve direnişi büyütmekten geçiyor. Büromuz halkın adalet mücadelesinin en öndeki barikatı olmayı sürdürecektir.”