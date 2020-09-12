TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya: Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkilere taşımasın

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahhibe Gafarova ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Şentop, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriye ilişkin olarak, "Burada ifade edilen kararlar, yapılan değerlendirmelerin bir mantığı yok. Uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna uygun davranmayı davet eden ülke Fransa. Deniz hukuku ve uluslararası hukukun hangi kurallarına göre Fransa Doğu Akdeniz'de ne arıyor? Türkiye, Fransa, Yunanistan NATO ülkesi. Bir NATO ülkesine karşı diğer bir NATO ülkesi ile beraber Doğu Akdeniz'de operasyon yapmaya kalkmasını uluslararası hukukun hangi perspektifine göre izah edecek? Dolayısıyla bu açıklamanın mantığı yok. Onun için ciddiye alıp cevap vermeye ehemmiyet olmayan değerlendirmeler bunlar" dedi.

'21. yüzyılda yeni sömürgecilik anlayışıyla sömürmeye devam eden Fransa var'

Yunanistan'ın Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi alıştırıldığını ifade eden Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek diplomasi, gerek askeri alanda Türkiye cevapları vermiştir. Fransa'nın esas rahatsızlığının Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artması olduğunu düşünüyorum. Fransa uzun yıllar Afrika'da onlarca ülkeyi sömüren, hâlâ sömürmeye devam eden, 21. yüzyılda yeni sömürgecilik anlayışıyla sömürmeye devam eden Fransa var. Afrika'da frang para birimi var. Fransa'nın 14 eski sömürgesinin parasıdır. Bu para üzerinden Fransa 500 milyar dolardan fazla sömürge geliri elde etti. Bunlar utanılacak şeyler. Onlar sömürü düzeninin bozulacağına ilişkin endişe taşıdıkları için Türkiye'nin diplomatik ilişki kurması, Türk Hava Yolları'nın uçması Fransa'yı rahatsız ediyor. Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin orada etkisini artırmasıdır. Fransa'yı dürüst davranmaya davet edelim. Manş Denizi'nde İngiltere ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasında adalarla ilgili benimsedikleri ilkeleri Türkiye'nin savunduğu tezlerle aynı. Ama tam aksini savunmaya kalkıyor. İkiyüzlülük, çifte standart. Bir NATO ülkesi olarak ikiyüzlülükten vazgeçmesini bekliyoruz. Hiç kimse ergenlik sorunları uluslararası ilişkilere taşımasın."