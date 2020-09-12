Erdoğan: Hukuk fakültesi mezunlarımızın vicdanı merkeze alan anlayışla mesleklerini icra etmeleri gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle törene Yassıada'dan katılan Erdoğan, sözlerine "Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sebebi burasıdır. Milletimiz burayı yıllarca Yaslıada olarak adlandırmışlardır Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir" diye başladı.

Erdoğan şöyle devam etti: