Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı

Yeni tip koronavirüs sürecinde virüsten korunmak ve olası bulaşı engelleyebilmek için taksi ve toplu taşıma araçlarının kullanımında uyulması gereken tedbirler artırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan pandemi sürecinde taksi müşterilerinin alması gerekenler önlemler ile bilim insanlarının yaptığı uyarılar doğrultusunda öne çıkan tedbirler şunlar:

Taksinin duraktan telefonla çağırılması halinde POS cihazı istenmeli. POS cihazı varsa ödeme, kredi kartı ya da temassız şekilde yapılmalı.

Taksiye üç kişiden fazla binilmemeli.

Taksiye tek kişi binilmesi halinde şoföre en uzak mesafedeki koltukta oturulmalı.

Mutlaka maske takılmalı ve yolculuk boyunca da çıkarılmamalı. Şoförün maske taktığından emin olunmalı.

Araçtaki hiçbir yüzeye dokunulmamalı. Dokunulması halinde ise eller antiseptikle silinmeli.

Araçta bulunması halinde gazete ve dergi gibi yayınlara dokunulmamalı.

Taksiye binildiğinde şoförün adı ve taksi plakası not alınmalı. Bu durumda Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde temaslı taramasına kolaylık sağlanmalı.

Yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılmalı

'Telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçınılmalı'

Otobüs, minibüs, midibüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında ise yeni tedbirler hayata geçirildi. Toplum sağlığının korunması için müşterilerin bireysel olarak yapması gereken tedbirlerden bazıları şu şekilde sıralandı: