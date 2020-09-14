İstanbul Valiliği'nde mesai saati hazırlığı: '20 ilçede saatler 4 gruba ayrılmalı'

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik, kamu ve özel kurumları da kapsayan yeni mesai saati uygulaması hazırlığı yapıyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerinin düzenlenmesi için harekete geçen ilk il Ankara oldu.

Ankara'da kamu kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi ve mesai saatleri için 4 farklı zaman dilimi belirlendi. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da da valilik çalışma başlattı.

Özellikle sabah işe gidiş saati ve akşam iş çıkışı saatlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için valilik, mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. İstanbul’daki çalışmada hem kamu hem de özel sektörü kapsayacak bir çalışma yapılıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.

Pik saatlerde düzenleme

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın olası yeni düzenlemeyle ilgili önerileri şöyle:

Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3’e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı. Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10’u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10’u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor.

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