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    İstanbul Valiliği'nde mesai saati hazırlığı: '20 ilçede saatler 4 gruba ayrılmalı'

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009141042839249-istanbul-valiliginde-mesai-saati-hazirligi-20-ilcede-saatler-4-gruba-ayrilmali/

    Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik, kamu ve özel kurumları da kapsayan yeni mesai saati uygulaması hazırlığı yapıyor.

    Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerinin düzenlenmesi için harekete geçen ilk il Ankara oldu.

    Ankara'da kamu kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi ve mesai saatleri için 4 farklı zaman dilimi belirlendi. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da da valilik çalışma başlattı.

    Özellikle sabah işe gidiş saati ve akşam iş çıkışı saatlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için valilik, mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. İstanbul’daki çalışmada hem kamu hem de özel sektörü kapsayacak bir çalışma yapılıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.

    Pik saatlerde düzenleme

    İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın olası yeni düzenlemeyle ilgili önerileri şöyle:

    • Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3’e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı. Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10’u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10’u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor.

    Trafik üreten 10 ilçe

    • İstanbulla fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız. Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor. Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00’de değil, 07.00’de oluşur. Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde işyerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor.
    • Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer. Çok sayıda toplu ulaşım kullanan eleman çalıştıran tesisler 4 gruba böler ve mesai sürekliliği sağlanmış olur. Bu öneri ayrıntılı çalışmayı da yapmadan her işvereni kendi gruplandırmasıyla sonuca götürür."
    Etiketler:
    Otobüs, Metrobüs, Metro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Toplu taşıma, İstanbul, Ankara, mesai saati, İstanbul Valiliği, Koronavirüs
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