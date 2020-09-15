Antalya Valisi Yazıcı'dan izolasyon çağrısı: İhbar edin

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Antalya Umumi Hıfsızsıha Kurulu kararınca evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler KYK'ya ait Şehzade Korkut Öğrenci Yurdu'nda zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı konuyla ilgili, "Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri '112 Acil Çağrı Hattı' üzerinden veya 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.