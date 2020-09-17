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    'IŞİD'in Türkiye emirinin' eylem planları deşifre edildi: Hakim ve savcıları kaçırmayı planlıyordu

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Adana'da yakalanan 'IŞİD'in Türkiye emiri' Mahmut Özden'in Irak ve Suriye'de esir tutulan IŞİD'lilerin serbest bırakılması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırmayı planladığı öne sürüldü.

    IŞİD'in Ayasofya ile bazı dernek, kuruluş ve siyasi önemli kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı.

    Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve IŞİD adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden 'IŞİD'in Türkiye emiri' Mahmut Özden 20 Ağustos’ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümanlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği tespit edilirken, krokiler, veriler ile haritalar da bulundu. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü.

    Özden'in oğlu ile 5 şüpheli daha yakalandı

    Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi. Bu zanlılar da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Şifreli mesajların çözülmesiyle planlar deşifre oldu

    Örgütün planladığı eylemleri ise şifreli mesajların çözümlenmesiyle deşifre edildi. IŞİD'in uyuyan hücrelerden oluşturmayı planladığı 12-15 kişilik eylem gruplarının kırsal alanlara gömdüğü silah ve mühimmatlarla hakim ve savcıları kaçırarak Irak ve Suriye'de esir tutulan IŞİD üyelerini kurtarmak istediği öne sürüldü.

    Örgütün hakim ve savcıları hedef seçmesinin nedeninin ise, "Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı kurtarırlar" dedikleri öne sürüldü. Ayrıca, örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelen turist kafilesini de kaçırmayı planlayarak bunu da örgüt üyelerinin kurtarılması için planladıkları öne sürüldü.

    Bir kişinin kulağını kesmişler

    Ayrıca Özden’in bütünörgüt üyelerine bulundukları yerlerde kantonlar ilan edip vatandaşlara baskı yapılması talimatı verdiği, bu nedenle kendilerine göre dinsiz gördükleri şahıslara baskı yapmaya başladıkları da öğrenildi. Bir ilde dinsiz olarak gördükleri bir şahsın kulağını kestikleri de tespit edildi. İstanbul'da keşif yaparken görüntülenen ve LGBT’lilere saldıracağı ortaya çıkan zanlının da talimatı yakalanmadan bir süre önce İstanbul’a giden Mahmut Özden’den aldığı, LGBT’lileri de dinsiz gördükleri için saldırı planladıkları öğrenildi.

    Etiketler:
    Mahmut Özden, plan, Eylem, Irak, Suriye, Türkiye, IŞİD
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