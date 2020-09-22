Reuters: Türkiye ile Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı

Reuters'ın aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini duyurdu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirildiği üçlü zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.