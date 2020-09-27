Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı

Çaycuma ilçesinin Kalaycıoğlu köyünün muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu, 3 ayrı ailede 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyada paylaştı.

Muhtar Kalaycıoğlu, isimleri ifşa etmesinin sebebini şöyle açıkladı:

"Vatandaşları uyarı amaçlı olarak köyümüzün sayfasından pozitif vak'a olanları paylaştım. Kurallara uyulması için ve dikkat etmeleri için. Çünkü alınan önlemlere uymuyoruz, yapılan uyarıları dikkate almıyoruz. Sadece pozitif vak'amız 9 tane, temaslı vak'a 20'nin üzerinde. Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Şükür kolluk kuvvetleri sürekli gelip ilgileniyorlar. En kısa zamanda bu durumu atlatacağız inşallah."