Kayıt
07:16 28 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kılıçdaroğlu: YPG ayrı bir devlet kuruyor ama Erdoğan’ın buna hiç sesi çıkmıyor

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 24
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042893615_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_b0a990417f779974ea64073b9f3a5988.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009281042925279-kilicdaroglu-ypg-ayri-bir-devlet-kuruyor-ama-erdoganin-buna-hic-sesi-cikmiyor/

    Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti, “YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında. Ama Erdoğan’ın buna hiç sesi çıkmıyor” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar kahvaltısını Ankara'da taksici esnafıyla yaptı.

    Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, “Sıradan vatandaşın gündeminde ekonomik sıkıntılar var” diyen Kılıçdaroğlu, izlenimlerini şöyle aktardı:

    'Millet illallah dedi'

    “Bir şoför kardeşimiz, oğlunun üniversite bitirmesine rağmen bir yıl iş bulamadığını anlattı. Askere gitmiş. Askerlik dönüşü iş aramaya devam edecek. Bugün, ülkemizde işsizlerin sayısı 11 milyona tırmandı. Evlerde tencere kaynamıyor. İktidar ise vatandaşın dikkatini başka bir alana çekmek istiyor. Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrika açtı. 45 bin yeni istihdam yaratıldığını söyledi. Ama Gaziantep'te, ‘Benim çocuğum da işsiz. Bu 45 bin kişi nerede istihdam edildi' diye soruyorlar.

    Bizi, Gaziantep'ten sanayiciler de işsizler de aradı, böyle bir şey olmadığını bildirdi. İktidar, ‘Eriyen oylarımızı nasıl tutarız' diye çıkış arıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar artık bunlar gittiler. Millet illallah noktasına geldi.”

    İktidarın dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bakın, kuzey Suriye'de YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında. Peki, Erdoğan'ın buna hiç sesi çıkıyor mu? Suriye'nin parçalanmasını emreden (ABD Başkanı) Trump, emri yerine getiren de Erdoğan'dır. Erdoğan ses çıkarıyor mu?

    Çıkarmıyor. Çünkü Erdoğan, mal varlığı nedeniyle eli kolu bağlanmış vaziyette. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ne demişti: ‘Türkiye, Suriye'de terör örgütlerine operasyon yapmayacak.' Erdoğan çıkıp ‘Doğruyu söylemiyor' dedi mi? Diyemedi, söyleyemedi. Çünkü Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) eş başkanıdır.”

    Kobani soruşturması

    Kılıçdaroğlu, Kobani soruşturmasını ise şöyle yorumladı:

    “Akılları 6 yıldır neredeydi? Eğer bir soruşturma açılacaksa, dosyayı 6 yıl bekletenlere açılmalı. Ama amaç farklı. Vatandaşın dikkatini kime çekecek? Kobani'ye.” Bu operasyonun, CHP-İYİ Parti ittifakını dağıtmaya yönelik olduğuna ilişkin yorumlar yapıldığını hatırlattığımızda da Kılıçdaroğlu, “Doğrudur. Millet İttifakı'nı dağıtmaya çalışıyorlar” demekle yetindi.

    'Alacaklılar kapımıza dayandı'

    ABD büyükelçisinin, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine 2 milyar 300 milyon dolar borcu olduğunu söylemesi büyük tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı “Alacaklılar kapıya dayandı” diye yorumladı ve şunları söyledi:

    “İlk kez yabancı bir ülke temsilcisi sanki kendi memuruymuş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kapısını çaldı. ‘Benim ülkemin ilaç fabrikalarının ürettiği ilaçlardan aldınız, 2 milyar 300 milyon dolar borcunuzu ödeyin. Yoksa size ilaç vermeyiz' diyor. Düyun-u Umumiye'den bu yana ülkemizin böyle bir pozisyona düştüğünü kimse görmemişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yabancı ilaç şirketlerinden aldığı 2 milyar 300 milyon dolarlık ilacın borcunu ödeyecek takati, gücü kalmadı. Bir ülkenin büyükelçisi, kapımızı çalıp ‘Paramı vermezsen ilaç vermem' diyorsa bunu sindiremeyiz. Bunu sindirecek olanlar devlet yönetemezler. T.C'yi bu duruma düşüren başka bir iktidar oldu mu?”

    Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu açıklamalara tepki vermemesini de eleştirdi.

    Yavaş: 300 bin iş başvurusu aldık

    Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Karum Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Esnafın derdini dinledi. Yavaş, CHP liderine çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavaş 300 bin kişinin kendilerine iş başvurusu olduğunu anlattı.

    Etiketler:
    açıklama, Rusya, YPG, AK Parti, ABD, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Magawa'nın bir tenis kortunu 20 dakika içinde tarayabileceği belirtilirken, bir insanın bu görevi metal detektörle yapması bir gün ila 4 gün arasında sürebileceği ifade ediliyor.
    Mayın avcısı sıçan Magawa altın madalya ile ödüllendirildi
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet