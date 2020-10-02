YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların sonuçlarını 'http://sonuc.osym.gov.tr' sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti.

Aygün, "Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Ek Yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasıyla birlikte 2020-YKS’nin tüm süreçleri başarıyla tamamlanmıştır.

Bu süreçlere katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ederim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 2, 2020

​ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar 5-9 Ekim'de

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.