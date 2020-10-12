Kantinlere açılış izni çıkmadı, öğrenciler okul çevresindeki esnafa koştu

Ders zili çaldı ancak kantinlerin açılışına izin çıkmadı. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Öğrenciler okul çevresindeki esnafa koştu" dedi. Kantinciler hem açılış izni hem de 'mücbir sebep' sayılarak kiradan muafiyet bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçişin ikinci aşamasında bugün ders zili çaldı. Buna göre dersler ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün 6’şar saat, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün 7’şer saat, lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün 8’er saat olarak başladı.

Gün boyunca okulda olan öğrenciler, Bakanlıktan izin çıkmadığı için kantin hizmeti alamadı. Dünya Gazetesi'nden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, öğrencilerin okulda bulundukları sürede acil ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre Kovid-19 ile ilgili tüm hijyen kurallarını yerine getirerek eğitim-öğretim dönemine hazırlandıklarını belirten Osmanoğlu, “Buna rağmen kantinlere açılış izni verilmedi. Tüm gün boyunca okulda kalacak öğrenciler yeme-içme ihtiyacını karşılayamıyor. Bir şişe su dahi alamıyorlar” dedi.

Aşamalı açılması talep ediliyor

İlk olarak kantinlerin açılarak paketli gıda satılmasına yönelik izin verilmesini gerektiğini de sözlerine ekleyen Osmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kantinleri açık bulmayan öğrenciler okul çevresindeki esnaftan alışveriş yaptı. Kantin hizmetlerinde de eğitim-öğretim gibi aşamalı bir geçiş uygulansın. En azından öncelikle kapalı paketli gıdaların satışına geçilsin. Denetimler artırılarak kurallara uygun çalışmayanlar kapatılsın. Hijyen kurallarını tam olarak yerine getirenler devam etsin.”

Türkiye genelinde okul, üniversite, yurt ve devlet daireleri olmak üzere toplamda 45 bin kantin işletmecisi bulunuyor. 13 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan bu işletmeler okulların açılmasına rağmen kantinlere açılış izni çıkmadı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan kantinler olarak 20 bin kişinin bu sektörden geçindiğini söyleyen Osmanoğlu, “Bunun bir de özel okullar tarafı var. Toplamda 700 binin üzerinde kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Bugüne kadar esnafa verilen desteklerin hiçbirinden yararlanamadık. Bundan sonrası için hem açılış izni hem de destek bekliyoruz” dedi.

'Mücbir sebep sayılsın kira alınmasın'

Kantinci esnafları öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığından açılış izni bekliyor. Okulların aşamalı olarak eğitime başlaması nedeniyle az sayıda öğrenciye hizmet verileceğini söyleyen Osmanoğlu, “Kantinler açılsa bile yüz yüze eğitim zorunlu olmadığı için tam kapasiteye ulaşamayacağız. Bu sayılarla yapacağımız cirolar çok düşük olacak. Bu döneme özel olarak bizden kira ücreti alınmasın” dedi.

Osmanoğlu, Federasyon olarak, hem açılış izni hem de kira alınmaması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.