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    Mabel Matiz

    'Mabel Matiz, klibindeki dansçıları 55 saat aç susuz çalıştırmış'

    © İHA / İHA-AW050914
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010201043060147-mabel-matiz-klibindeki-danscilari-55-saat-ac-susuz-calistirmis/

    Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, Mabel Matiz’in 'Toy' klibindeki dansçıların 55 saat aç, susuz şekilde çalıştırıldığını belirtti.

    'Mabel Matiz klibinde 55 saat aç susuz' başlıklı yazısında Özbey, “Mabel Matiz, 'kırılan, düşen, zorluklardan geçen’ diyor ya... Çekim sırasında bire bir yaşanmış.Klipte yer alan dansçılar 55 saat aç susuz çalıştırılmış. Çölde, oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkıyorlar ya... Rol değil, gerçekmiş” değerlendirmesinde bulundu.

    Özbey dansçıların yayımladığı bildiriyi de köşesinde paylaştı.

    "10 Temmuz günü İstanbul’dan servisle yola çıktık. Yani kendimizi prodüksiyon şirketine teslim ettik. Ve bahsi geçen 55 saat başlamış oldu. Sonraki süreçte yaşanan ve sosyal medyadan paylaştığımız koşulları iyileştirmek için durmaksızın orta yollar aradık. Derdimizi kime anlatacağımızı şaşırdık. Aramızdan kimsenin işi bırakmaması, dansçı disiplinimizden kaynaklanıyor. Tahayyül edilebilmesi için belirtiyoruz: Prodüksiyon ayağı kum tepelerinin ortasında besin ve su temin etmediyse dansçıların temin etme şansı yok.” Bulamazlar da gerçekten. Giden bilir, orası SİT alanının içinde, kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Hafızalarımızda “sosyal hassasiyetleri”yle yer eden Mabel Matiz’e hiç yakışmadı.

    Çekimler sırasında orada olması, yaşananlara bire bir şahit olması ayrıca üzücü. Kaş dediğin yer, Patara’ya yarım saat, bilemedin 45 dakika mesafede. Kimse yapmıyorsa insan atlar gider, suysa su, simitse simit, klip emekçilerinin temel ihtiyaçlarını kendisi halleder. Dünyanın gelişmiş bir ülkesinde şarkıyı da klibi de gömecek, ciddi bir tazminatın konusu olurdu bu mevzu.”

    Mabel Matiz konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

    "Biliyorsunuz, iki gün önce yeni şarkım Toy, video klibiyle beraber yayınlandı. Sizlerden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Gönülden gönüle böyle aramız buluşabildiğimiz için kendimi şanslı sayıyor ve mutlu oluyorum. Sağolun. Emeği geçen herkes tekrar sağolsun. Şarkı da klip de, artık kendi özgür yollarındalar.

    'Toy' klibimizin çekimleri oldukça dertli geçti, şarkının adını hatırlatan cinsten zorluklarla hem de. Hayat yolunda bazen, önceden asla kestiremeyeceğimiz, zorlayıcı anlar zamanlar olabiliyor. Bilirsiniz. Bir işin ne kadar profesyonel olursak olalım, yolumuza çıkan sıkıntılardan geçmek durumunda kalabiliyoruz. Bunca senenin sonunda benim halen görüp deneyimlediğim şey bu.

    Söz konusu birkaç günlük çekimde, bütün ekip olarak, benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik.

    Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon ve yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın, sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak, çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık. Bu sebeple söz konusu firmayla iş akdimizin sona erdirildiğini biliyorum. Bu sırada yaşanan sıkıntıların bazısını ben kendim de yaşayıp bunlara şahit olurken, bazı detaylara ise sonradan, ekibim aracılığıyla vakıf oldum.

    Aynı gün klibin ruhuna ve iklimine bütün enerjileriyle yön veren 22 performans sanatçısı arkadaşımın da, diğer herkes gibi büyük sıkıntılar yaşadığı bilgisine ve bunun detaylarına sonradan, oldukça üzülerek vakıf oldum. Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin inisiyatif almasını istedim ve sağladım.

    Aradan geçen yaklaşık 3 ay zarfında performans sanatçısı arkadaşlarımla benim herhangi bir iletişimim olmadı. Konuyla ilgili diğer detayları ben de lansman günü sosyal medyadan takip ettim.

    Mağduriyetlerini haklılıkla dile getiren sanatçı arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu buradan paylaşmak isterim."

    Etiketler:
    Mobbing, Dansçı, Klip, Mabel Matiz
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