Bahçeli'den Macron'a: Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İslam'ın yeniden yapılandırılması' açıklamasına tepki gösterdi ve "Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Macron'un 'İslam'ın yeniden yapılandırılması' açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, Macron'la ilgili olarak 'Siyasi şizofren' ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

"İslam’ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek muhteris ve müflis Macron’un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron’un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Biliyor ve iman ediyoruz ki; Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde: