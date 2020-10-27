Bahçeli'den Macron'a: Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Macron'un 'İslam'ın yeniden yapılandırılması' açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, Macron'la ilgili olarak 'Siyasi şizofren' ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:
"İslam’ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek muhteris ve müflis Macron’un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron’un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Biliyor ve iman ediyoruz ki; Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam’dır."
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:
- (Eski Sağlık Bakanı'nın vefatı) Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür. Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir.
- (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sisteme eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Milletimizin istediği kaos değildir. Birlik ve beraberliktir. Ha CHP, ha TKP... Sorarım sizlere... Bunlar arasında ne fark vardır. Terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan birbirlerine gülücükler saçan bunlar değil midir?
- (Askıda ekmek tartışması) Kampanyamızı eleştirenler ümidini sokağa bırakmış. Hodri meydan... Hele bir çıkın da görün anyayı Konya'yı. Askıda ekmek vardır ama size sokakta ekmek yoktur. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler. Ekmeğe de vatanımıza da sahip çıkacağız. Aç ve açıkta kim varsa bizim meselemizdir. Aşımızı paylaşacağız.
- (Berlin'de camiye polis baskını) Batı zihniyeti ahlaken ve zihnen çöküş aşamasındadır. Berlin'de bulunan Mevlana Camii'ne geçen hafta yapılan polis baskını inançlarımıza yönelik adi bir suikast girişimidir.
- (Azerbaycan-Ermenistan savaşı) Ateşkes zaman kaybıdır. Vatan toprakları mücadele ile alınacak. Hangi silahı alıp almayacağımızı ABD'ye mi soracağız.
- (Hatay'da terör saldırısının önlenmesi) Kokuşmuş bedenlerine bomba saran hain kendini patlatmış. ABD uyarısından kısa süre sonra olması kuşkuları artırdı.
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