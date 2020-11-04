İzmir'deki deprem faylarında sıcak su ve gaz çıkışı tespit edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir öncülüğündeki uzmanlar, geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili Tuzla ve Gülbahçe faylarında incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu depremin karada değil denizin içindeki fayda gerçekleştiğini ve tam olarak ise Sisam Adası’nın kuzeyindeki bir fay hattında kırılma meydana geldiğini söyledi.

Özellikle Bayraklı çevresinin depremden çok etkilendiğini ve bunun iki nedeninin bulunduğunu vurgulayan Sözbilir, şunları söyledi:

"O bölgenin etkilenmesinin temel iki tane nedeni var, bir tanesi zeminin zayıf olması, diğeri de binaların depreme dayanıklı olmaması. Zeminin zayıf olması aslında yapılaşmada problem yaratacak bir şey değil. Zemini iyileştirdikten sonra yapılaşmayı gerçekleştirirsek aslında pek bir problem olmazdı. İzmir başta olmak üzere Türkiye’deki bütün illerde bu problem var. Çünkü biz depreme dayanıklı bina konusunda binaya ne kadar önem veriyorsak zemine de o önemi vermemiz lazım."

'Deprem karada gerçekleşseydi Bayraklı'nın birçok yerinde çok daha fazla binanın yıkımı gerçekleşirdi'

Prof. Dr. Sözbilir, depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Gülbahçe fayı kendisi deprem üretmediği ve depremde bir etkinliği olmadığı halde değişik kesimlerinde sıvılaşmaya dair veriler gözlemliyoruz. Bu da fayın depremden hemen sonra olaya cevap verdiğini, etkileşime girdiğini gösteriyor. Deprem karada gerçekleşseydi Bayraklı’nın birçok yerinde çok daha fazla binanın yıkımı gerçekleşirdi. Şu anda depremin etkileriyle ilgili çalışma yapıyoruz. Yaptığımız incelemelerde Gülbahçe fayında sıvılaşma, Tuzla fayında özellikle Doğanbey taraflarında yeni sıcak su kaynaklarının oluşmaya başladığını, gaz, buhar çıkışlarının olduğunu gözlemledik."

Sözbilir, konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü ifade ederek, bu tür çalışmaların imar çalışmaları için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.