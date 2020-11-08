Sahte içkiden 2 ölüm daha

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Levent A. ve 51 yaşındaki A.E., iddiaya göre birlikte ev yapımı sahte alkol içti.

Sabah uyandıklarında vatandaşların ikisi de gözlerinin görmediğini belirtip alkol zehirlenmesi nedeniyle Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken, 4 Kasım günü yaşamını yitirdi.

Aydın'daki bir hastaneye sevk edilen Levent A.’nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.