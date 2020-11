Öldürülen kadınların hayat hikayelerini anlattılar: Sadece isimden ibaret değiller

Sendika, siyasi parti ve kadın derneklerinin kadın aktivistlerinden oluşan Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde Dağkapı'da bir araya gelen kadınlar, düzenledikleri etkinlik ile öldürülen kadınları andı.

Öldürülen kadınların fotoğraflarını ve hikayelerinin yer aldığı dövizleri taşıyan kadınlar, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri protesto etti.

Yoğun önlemlerin alındığı etkinlikte platform adına açıklama yapan Adalet Kaya, öldürülen kadınları anmak için hazırlanırken yeni kadın cinayetleri haberleri ile güne uyandıklarını söyledi.

'Her gün kadınlar öldürülüyor bu coğrafyada'

"Her gün kadınlar öldürülüyor, bu coğrafyada' diyen Kaya şöyle devam etti:

"Bu topraklarda her gün kadınlar katlediliyor, tecavüze uğruyor, tacize uğruyor. Baba, erkek, koca, eş, aile, sevgili gibi erkeklik rollerinin arkasına sığınmış erkeklik mekanizması, her gün kadınları öldürüyor, her gün kadınları katlediyor. Bu kadınlar sadece bir isimden ibaret değiller, hepsinin bir hayat hikayesi var. Hepsinin hayata dair beklentileri gerçekleştirmek istedikleri birçok ideali vardı. Ama hepsi ne yazık ki sistemin bütün mekanizmalarına başvurmalarına rağmen, koruma tedbir kararları almalarına rağmen korunamayarak, korunmayarak katledilmiş kadınlardır.”

'Yasalar uygulansın diye mücadelemizi sürdüreceğiz'

Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kadınları, koruma kararına rağmen İstanbul Sözleşmesini uygulamayarak, 6284 sayılı yasayı uygulamayarak koruyamayan, korumayan tüm bu devlet mekanizmaları da bu kadınların öldürülmesini, katledilmesini onaylamış, desteklemiş, sistemin desteklediği erkek egemen sistemine hizmet etmiştir. Bu sadece erkek şiddeti değildir, devletin desteklediği ve onayladığı ve yasalarla koruyamadığı kadınları öldüren erkeklerdir bunlar. Bu, devlet destekli erkek şiddetidir. Biz buna itiraz ediyoruz. Tüm bu kadınları yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Yasalar uygulansın diye mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kadınlar, açıklamanın ardından öldürülen onlarca kadının hayat hikayesini anlattı.