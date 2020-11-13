HSK, Kavala'yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı Osman Kavala hakkında tutuklama kararı veren ve tahliye taleplerini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi.

BirGün'ün haberine göre HSK, İstanbul Adalet Komisyonu'na 'Acele' kodlu bir yazı yazarak, Kavala dosyasındaki tüm bilgileri, tutuklama kararı veren ve tahliye taleplerini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi.

HSK'nın 11 Kasım'da İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na yazılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına ilişkin 05/04/2017 tarihli 675/1 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı ve Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına ilişkin 675/2 sayılı İlke Kararında yapılan 15/012020 tarih ve 31009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ek düzenlemede: 'Yargı bağımsızlığı ve Hâkimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesine yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alman hakların korunması konusundaki gayretleri, göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir' hükmü yer almaktadır.

Berat Albayrak gitti, ekonomiden yargıya tüm işler rayına girdi(!)

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),11 Kasım’da İstanbul Adalet Komisyonu’na yazdığı ‘acele’ kayıtlı yazıyla, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istedi. pic.twitter.com/E3R8snSweP — Asli Kazan (@perapea) November 13, 2020

​Yukarıda anılan ilke karan uyarınca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/74 Esas sayılı dosyasında taraf olan Mehmet Osman KAVALA'nın tutuklanmasına yönelik, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 01/11/2017 tarihli tutuklama kararı, bu tutuklama kararına karşı yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 13/112017 tarihli karar, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki başvurusunun tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararlar (re'sen ya da talep üzerine değerlendirilen) ve bu kararlara karşı yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin kararlar, iddianame, duruşma zabıtlarının hazırlanarak UYAP üzerinden Genel Sekreterliğimize gönderilmesi hususunda, gereğini rica ederim."