Adnan Oktar için istenen ceza belli oldu

Adnan Oktar ve lideri olduğu grubuna yönelik, 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını, davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine, celse arasında sundu.

Mütalaada, tutuklu sanık elebaşı Adnan Oktar'ın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 20 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı', 7 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı', 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme', 15 kişiye karşı 'örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi', 5 kişiye karşı 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kişiye karşı 'kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 12 kişiye karşı 'cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 7 kişiye karşı 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi', 2 kişiye karşı 'eziyet', 'siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs', 'özel belgede sahtecilik', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kaçakçılık' suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, aralarında Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Merve Büyükbayrak, Aylin Atmaca, Alev Babuna ve Ulviye Didem Ürer'in de bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 13 sanığın 'örgüt yöneticisi olmak' suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın, 3 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı', 'birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı' ve 'silahla, birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçlarından 162 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık İbrahim Tuncer'in 2 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı' suçundan 63 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'nun, 6 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı' ve 'birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 231 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaada, sanık Bora Yıldız'ın, 'cinsel saldırı', 8 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı' ve 'birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 396 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Tarkan Yavaş'ın, 6 kişiye karşı 'birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı', 'birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı', 'gerçeğe aykırı bildirimde bulunma' ve 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarından 239 yıla kadar hapsi istenen mütalaada, haklarında 'örgüt üyeliği' veya 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım' suçlarından iddianame düzenlenen 222 sanıktan bazılarının beraati, bazılarının ise benzer suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan Kübra Kartal, Turgut Aksu, Ozan Süer ve Mustafa Kuşçu'nun tahliyelerine karar verilmesi istendi.