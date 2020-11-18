Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında tehdit ve hakaret içerikli yazılı açıklama yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Çelik, "'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." dedi.

“Mafya Bozuntusu” tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında;

Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk.

Seviyesizliğin hesabını soracağız!..@kilicdarogluk — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 18, 2020

​Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıl cezaevinde kalan, nisan ayında da infaz düzenlemesiyle tahliye olan Çakıcı, dün Twitter hesabından yayınladığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.