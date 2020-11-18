THY ve Pegasus'tan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan yapılan açıklamada, uçuşu olan yolcuların hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu belirtildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu hafta sonundan itibaren 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Kısıtlama kararının ardından havayolu şirketleri THY ve Pegasus'tan açıklama geldi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

Değerli misafirlerimiz;

Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 18, 2020

​Pegasus'tan yapılan açıklamada da, "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" ifadelerine yer verildi.