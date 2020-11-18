Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerifi Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürmek için 2 kiralık tetikçi tutarak cinayet planı yaptığı ortaya çıktı. Saldırı hazırlığındaki tetikçiler düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki yıl önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında 'adam öldürmek', 'cinayete azmettirmek' ve 'FETÖ üyeliği' gibi çok yönlü suçlamalar bulunan Zindaşti ile yakınları arasındaki husumet farklı bir boyuta taşındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Polisini 'Mafya hesaplaşması'na götüren olay, Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu K.G. için 2 yeni tetikçi tutarak 'ölüm planı' yapmasıyla başladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, baldızının oğlu K.G.’yi hedefe koyan Zindaşti’nin, eylem için İlhan Ünğan cinayetinde 'köstebek' olarak aranan Tolga H.C.’yi görevlendirdi. Hollanda’da yaşayan C.’nin de çok yönlü plan yaptığı kaydedildi.

Cinayeti izlemek için araca yayın sistemi kurulmuş

Firari durumdaki C. tarafından kiralandığı öne sürülen B.D. ve M.A. adlı iki tetikçinin cinayet karşılığında 600 bin liraya anlaştıkları belirtildi. Zindaşti’nin baldızının oğlu K.G.’nin güncellenmiş fotoğrafları tetikçilere verildi.

Saldırıyı Tolga H.C.’nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına ‘yayın düzeneği’ kurdurduğu belirlendi.

Tetikçilerin, takibi mümkün olmayan teknik araçlarla hareket ettiği, kurbanı daha önceden tanımayan şüphelilerin, öldürecekleri kişinin simasını fotoğraflarla ezberlediği ortaya çıktı.

B.D. ve M.A.’yı yakalamak için harekete geçen polis, geçen hafta Avcılar ve Gaziosmanpaşa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.