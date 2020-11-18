Kayıt
18:27 18 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1043249325_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_b968b0cb790d64bb5e41b117f21a3dfa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011181043249435-zindastinin-tetikcisi-son-anda-yakalandi-suikasti-canli-izletecekti/

    İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerifi Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürmek için 2 kiralık tetikçi tutarak cinayet planı yaptığı ortaya çıktı. Saldırı hazırlığındaki tetikçiler düzenlenen operasyonla yakalandı.

    İki yıl önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

    Hakkında 'adam öldürmek', 'cinayete azmettirmek' ve 'FETÖ üyeliği' gibi çok yönlü suçlamalar bulunan Zindaşti ile yakınları arasındaki husumet farklı bir boyuta taşındı.

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Polisini 'Mafya hesaplaşması'na götüren olay, Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu K.G. için 2 yeni tetikçi tutarak 'ölüm planı' yapmasıyla başladı.

    İHA'nın aktardığı habere göre, baldızının oğlu K.G.’yi hedefe koyan Zindaşti’nin, eylem için İlhan Ünğan cinayetinde 'köstebek' olarak aranan Tolga H.C.’yi görevlendirdi. Hollanda’da yaşayan C.’nin de çok yönlü plan yaptığı kaydedildi.

    Cinayeti izlemek için araca yayın sistemi kurulmuş

    Firari durumdaki C. tarafından kiralandığı öne sürülen B.D. ve M.A. adlı iki tetikçinin cinayet karşılığında 600 bin liraya anlaştıkları belirtildi. Zindaşti’nin baldızının oğlu K.G.’nin güncellenmiş fotoğrafları tetikçilere verildi.

    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan öldürüldü
    DHA
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan öldürüldü
    Saldırıyı Tolga H.C.’nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına ‘yayın düzeneği’ kurdurduğu belirlendi.

    Tetikçilerin, takibi mümkün olmayan teknik araçlarla hareket ettiği, kurbanı daha önceden tanımayan şüphelilerin, öldürecekleri kişinin simasını fotoğraflarla ezberlediği ortaya çıktı.

    B.D. ve M.A.’yı yakalamak için harekete geçen polis, geçen hafta Avcılar ve Gaziosmanpaşa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin, polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

    Etiketler:
    Tutuklama, Canlı yayın, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Suikast, Tetikçi, Cinayet, İlhan Ünğan, Naci Şerifi Zindaşti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kent Mardin’de, eski çağlardan bugüne kadar süren zanaatlar bir bir kayboluyor. Çanak-çömlek, demircilik, bakırcılık, kalaycılık, kuyumculuk, gümüşçülük, (Telkari), sabunculuk, dokumacılık, semercilik, keçecilik, tahta Oymacılığı (Kakmacılık), taş oymacılığı geçmişten günümüze kentin öne çıkan zanaatları oldu. Her geçen gün bu zanaatlardan biri yok olup tarihe karışıyor. Ender görülen zanaatların son ustaları mesleklerini inatla sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 7 yaşından beri bakır işlemeciliği yapan Hasan Özcan.
    55 yıldır zanaatıyla bir efsaneyi yaşatıyor
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet