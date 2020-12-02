İstanbul'da toplu taşımada yeni koronavirüs önlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın kısıtlanması nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler aldı.

İBB'den yapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, araçlardaki yolcu yoğunluğunun azaltılmasını amaçlayan kararlar şöyle sıralandı: