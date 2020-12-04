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    İstanbul'da su alarmı: Barajların doluluk oranı yüzde 24.4'e düştü

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012041043341342-istanbulda-su-alarmi-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-244e-dustu/

    Kurak geçen kasım ayı barajları vururken İstanbul’da alarm zilleri çaldı. İstanbul’un barajlarında geçen yıl aynı dönemde yüzde 45.27 olan doluluk oranı yüzde 24.4’e düşünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

    İstanbul’da son 15 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.82’den yüzde 24.4’e düştü. Geçen yıl kasım ayında İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 45.27’ydi. Düşüşün nedeni, kasım ayındaki yağış miktarının mevsim normallerinin çok altında olması. Kasım ayında İstanbul’a düşen yağış miktarı, önceki yılların aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya düştü.

    Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, son bir yıl içinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı 20 Mayıs tarihinde yüzde 66.58 olarak ölçülürken, yıl içindeki en düşük oran 20 Kasım 2020’de yüzde 24.76 olarak kayıtlara geçti.

    © DHA
    İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
    2020 yılı İstanbul’daki içme suyu barajlarındaki toplam rezervin de en düşük olduğu yıl oldu. Buna göre tüm barajlarda 3 Aralık 2020’de toplam 208.79 milyon metreküp su ölçüldü. Bu oran geçen yıl 3 Aralık’ta 310.00 milyon metreküp, 2015’te ise 553 milyon metreküptü.

    Son 10 yılın en düşük seviyesi

    Bu yıla benzer bir sıkıntı 2013 ve 2016 yıllarında yaşanmıştı. Barajlardaki toplam su miktarı 3 Aralık 2013 tarihinde 345 milyon metreküp, 3 Aralık 2016 tarihinde de 324 milyon metreküp olarak ölçülmüştü. Bu yıl ölçülen 208.79 milyon metreküp son 10 yılın en düşük seviyesi oldu.

    İmamoğlu paylaştı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kasım ayında İstanbul’un mevsim normallerine göre yüzde 45 oranında daha az yağış aldığını söyledi. İstanbulluları tasarrufa davet eden İmamoğlu sosyal medya hesabından #birliktebasaracagiz hastagıyla paylaştığı görselde şunları vurguladı:

    • Diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakmayın.
    • Banyo ve tuvaletlerde sifonu boş yere çekmeyin.
    • Küçük rezervuarlı ürünleri tercih edin.
    • Mutfak ve banyoda tasarruf sağlayan muslukları ya da mini tasarruf aparatlarını kullanmaya özen gösterin.
    • Dakikada 50 damla suyun ayda 750 litre su kaybına neden olduğunu, unutmayın.

    Lavabo altlarında bulunan su giriş vanasını kısın.

    Bakanlık: Hiç yağmasa 2.5 ay yeter

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’a hiç su gelmese dahi yaklaşık 2.5 ay yetecek suyu vardır. Ayrıca önümüzdeki aylardaki yağışlı periyotta gelecek akımlarla birlikte İstanbul’da su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir” denildi. 

    Ankara ve İzmir'de durum

    Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara ve İzmir’le ilgili de şu bilgileri paylaştı:

    “Ankara barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 12 olup geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranından daha fazladır. Hiç su gelmese bile Ankara’nın yaklaşık 4.3 ay yetecek suyu vardır.

    İzmir barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 36 olup hiç su gelmese bile İzmir’in 5 ay yetecek suyu vardır.” 

    Mart ayından sonra yükselir

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye çapında su rezervleri konusunda sıkıntı olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

    “Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60’ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup, akımlar mart-haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarını bugünkü durumlarına göre değerlendirerek yetersiz olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım değildir.

    Mart ayı itibarı ile barajlardaki su seviyesinin yükselmesi beklenmektedir. Şimdilik barajlar yeterli seviyede olup, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olduğu düşünülmemektedir."

    Etiketler:
    Tasarruf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su, Baraj, İstanbul
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