Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, NTV'de eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile temas halinde olduklarını belirten Selçuk, "Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

"4 Ocak bizim için umut vaadeden bir tarih" ifadelerine açıklık getiren Selçuk, "Okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin" diye konuştu.

'22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz'

Selçuk, "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor. 22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Çocuğun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Atamalar imkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı'

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Selçuk, atamalarla ilgili şunları söyledi:

"İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda değil."