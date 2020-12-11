AK Partili Kurtulmuş'tan ABD'ye yaptırım uyarısı: Yanlış bir uygulama NATO'yu zayıflatır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nce Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri Gazetecilerle Buluşma' programında konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım öngören tedbir paketini yorumlayan Kurtulmuş, "Bunun uygulanmayacağını düşünüyorum" dedi.

TRT Haber'in aktardığına göre, "Yanlış uygulamalar NATO'nun gücünü zayıflatır" uyarısında bulunan Kurtulmuş, "Ortadoğu'da bu kadar büyük sorun varken Türkiye'ye karşı yapılacak olan bir takım yanlış uygulamaların NATO'nun da gücünü zayıflatacak bir sonuç ortaya çıkaracağını bilmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı bizim karar vereceğimiz bir konu değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına dair tartışmalarla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı, bu bizim bileceğimiz, karar vereceğimiz bir konu değil. Eğer o gün gösterdiği gibi bir kararlılığı ya da en azından bir niyeti varsa bunun Cumhuriyet Halk Partisi ve dostları için hayırlı olmasını dileriz. Söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Nihayetinde Türkiye olgun bir demokrasidir. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır. Cumhur İttifakı olarak adayımızın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu biz açık açık söylüyoruz."

Kurtulmuş, "PKK'nın Türkiye düşmanı bir terör örgütü olduğu konusunda CHP ile HDP aynı kanaatte midir? Türkiye'nin milli meselelerinde ortaya koymuş olduğu bu tutumlara karşı mesela İY Parti ile HDP aynı kanaat içerisinde midir?" diye sordu.

'Ben de aşı olacağım, aşı üzerinden siyaset yapılmamalı'

Kovid-19 aşısıyla ilgili tartışmalara da değinen Kurtulmuş, "Ben de aşı olacağım. Geçen günlerde bir doktor arkadaşımız 'Başkanım ilk bulduğun aşıyı vur' dedi. Yani aşıların hiçbirinin bilinen, ispatlanmış bir yan etkisi yok. Benim üzüldüğüm nokta şurası, aşı üzerinden siyaset yapılmaması lazım, yani bu konunun gündeme dahi gelmemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var, bu aşıların test edildiği ortamlar var, bunlar bilimsel raporlar, makaleler haline getiriliyor. Allah korusun, ölümcül hastalıkla karşı karşıyayız, dolayısıyla aşı hakkında bir tereddüdün oluşturulması büyük bir vebal olur diye düşünüyorum" diye konuştu.