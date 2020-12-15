112 Acil görevlisi: 'Korona bize nereden bulaştı' diye bizi arıyorlar

Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrılara cevap veren paramedik Tuğba İnan, "Reçetesini kaybeden de bizi arıyor, 'koronavirüs bize nereden bulaştı?' diyen de bizi arıyor" dedi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ile 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının yükü pandemiyle birlikte daha da arttı.

112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yardım çağrısının düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede vaka yerine ulaşıyor.

Pandemi öncesinde günde bin ile bin 500 arası olan çağrının, bugünlerde 2 bini aştığını söyleyen 112 Komuta Kontrol Merkezi Doktoru, "Pandemi öncesinde günde aldığımız vaka sayısı yaklaşık bin ile bin 500 arasındaydı. Pandemi sonrasında bu sayı 2 bini geçti. Tabii bu vaka sayısı dediğimiz çağrı sayısıdır. Çağrı sayısının yüzde 70’lik kısmı biraz daha 112 açısından aciliyeti olmayan çağrılardır. Önümüzde zorlu bir kış süreci var. Bu konuda vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ellerinden geldikçe aciliyeti olmayan gereksiz durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezimizi meşgul etmesinler.Ellerinden geldikçe bu tarz durumlar için 112’yi meşgul etmesinler" diye konuştu.

Gelen çağrıları yanıtlayan paramedik Tuğba İnan ise günde 2 bini aşkın vaka ile karşılaştıklarını belirterek, "İki bin vakanın yarısı, gereksiz yere arıyor. İş yükümüzü bu yüzden çok artırıyorlar. Reçetesini kaybeden de bizi arıyor, 'koronavirüs bize nereden bulaştı' diyen de bizi arıyor. Aile hekimlerini, halk sağlık merkezlerini aramalarını tavsiye ederiz. En azından 112 ekipleri olarak daha verimli çalışabilmemiz için" dedi.