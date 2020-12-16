Çavuşoğlu: Irak'ın PKK'dan tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, Irak'ın terörle mücadelesine destek vermeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda PKK'ya yönelik de Irak'ta bir mutabakat var. Özellikle Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için bir anlaşma var. Bu anlaşmanın uygulanması Irak'ın geleceği için önemli" dedi.

Çavuşoğlu, PKK'nın Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını vurgulayarak, "PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor ve PKK terör örgütü herkesten, her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Kendine biat etmeyen tüm Kürtlere, Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de saldırmaktadır. Son zamanlarda Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırmasının da sebebi budur" diye konuştu.

PKK'nın, Süleymaniye'de de saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Yine Suriye'de, PKK, YPG, bunlar aynı örgüt, adının ne olduğu önemli değil, kendine biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize de saldırmaya başladı. Zaten diğer etnik gruplara Aramilere, Ezidilere, Araplara, Sünni Şii ayrımı yapmaksızın herkese zulmeden bir terör örgütü. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.