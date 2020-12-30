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    Aylin Sözer'in katil Kemal Ayyıldız tutuklandı

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    Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

    Maltepe'de dün akademisyen Aylin Sözer, evinde Kemal Ayyıldız tarafından öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Ayyıldız, ifade işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    İfade işlemleri tamamlanan Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Katilin 'Delbe' olan soyadını 2019 yılında mahkeme kararıyla 'Ayyıldız' şeklinde değiştirdiği de tespit edildi.

    Dün neler yaşandı?

    İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) ile kardeşi Nilay Sözer, Maltepe’de Barış Apartmanı’nın farklı dairelerinde oturuyordu. Kardeşinden haber alamayan Nilay Sözer, dün polise başvurdu. Saat 12.30 sıralarında Aylin Sözer’in dairesine giden polisler, içeriden sesler duyunca kapının zilini çaldı, ancak kimse açmadı. İçeride bulunan ve polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Ayyıldız (32), kapının arkasına evde bulunan eşyalarla yığınak yaptı.

    Polis ekipleri kapıyı çilingire açtırıp içeri girince duman ve alevlerle karşılaştı. Hemen itfaiyeye haber verildi.

    Polisler, gözaltına almaya çalıştıkları Ayyıldız'ın saldırısına uğradı. Ayyıldız, polislerin de üzerine yanıcı sıvıdan dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralanırken, etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında Aylin Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu.

    Gözaltına alındıktan sonra ekip otosuna götürülen Ayyılsız'ı, dışarıda toplananlar linç etmek istedi.

    Ayrıca,  Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği, yalpalayarak yürüdüğü ve binaya girdiği görülüyor. 

    Kemal Ayyıldız ifadesinde neler söyledi?

    Maltepe’de, öğretim görevlisi Aylin Sözer’i bıçakla boğazını keserek öldürüp, yakan Kemal Ayyıldız, ifadesinde, “Ben 10 yıl önce askerden geldikten sonra internette sohbet sitelerinin birinde Aylin Sözer ile tanıştım. İnternette tanıştıktan sonra görüşmeye başladık. Zaman zaman görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu süreçte ben evlendim. Evlendikten sonra bir süre görüşmedik ancak daha sonra yeniden görüşmeye başladık. Zaman zaman aramızda sorun çıkıyordu, görüşmüyorduk. Benim evliliğimden çocuklarım oldu. Eşimle aram bozuldu. Eşim çocuklarımızı yanına alarak Manisa’ya gitti. Aramızda boşanma davası var. Bir aydır da Aylin Sözer’le aramızda sorunlar vardı. Sabah erken saatte evine gittim. Biraz alkol aldıktan sonra, yılbaşında Manisa’ya giderek, yılbaşını çocuklarımla geçirmek istediğimi söyledim. Bu sözlerime çok sinirlendi. Yılbaşını kendisiyle geçirmemi istiyordu. Aramızda tartışma başladı. Ben kavgaya son vermek için arkamı dönüp çıkmak istediğimde eline geçirdiği bıçağı bana salladı. Aramızda boğuşma başladı. Ben bıçağı elinden alarak salladım. Boğazı kesilerek yere yığıldı. Nefes almadığını fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra çakmak gazı tüpünü alarak üzerine doğru püskürttüm ve ateşe verdim. Eve hırsız girmiş havası vermek istiyordum. Bu nedenle bazı ziynet eşyalarını da alarak cebime koydum. Daha sonra kapıda polisin olduğunu fark ettim. Kapıyı açmaya çalışıyorlardı. Çok tedirgin oldum. Ben de doğalgaz borusunu kopartarak yangın çıkardım” dedi.

    Sözer'in üzerindeki ziynet eşyalarını alan Ayyıldız, amacının hırsızlık süsü vermek olduğunu, evde yangın çıkarmak istediği sırada polisin kapıyı çaldığını, bunu fark edince doğalgaz borusunu keserek evi ateşe verdiğini söyledi.

    Öte yandan,  Ayyıldız’ın cinayeti işledikten sonra maktulün telefonundaki uygulamadan kendi kardeşine 260 bin liralık para transferi yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    Etiketler:
    Tutuklama, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız
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