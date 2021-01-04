Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Fikri Sağlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli" dediği belirtildi.

Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

CHP'li eski bakan ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, 30 Aralık 2020'de katıldığı Halk TV’de programında, "Yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Dolayısıyla bunu aşabilmeniz lazım. Demokrasiyi, hukuk devletini, bütün kavramları ortaya koyarken pratiği de hesaplamamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Sağlar’ın açıklamaları büyük tepki toplamıştı.