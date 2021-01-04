Akşener’den zam yorumu: Memura ‘Aç kal’ diyorlar

Emeklilere yapılacak zam oranına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Memura emekliye ‘Aç kal’ diyorlar. Nasıl olacak. Siz 13 uçakla uçun 'İtibardan tasarruf olmaz' deyin. Köprülere adamların cebine girsin diye yüzde 25 zam yapın. Ama garibana yüzde 7-8 zam. Bu zihniyetle böyle olur. Yazık günah” dedi.