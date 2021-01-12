El konulan 'Pitbull'lar ölene dek kafeste tutuluyor

Manisa'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el konulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde ölene kadar kafeste tutuluyor.

Manisa'da sahiplerince işlenen suçlarda kullanılan pitbull cinsi 70 köpek, Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde rehabilite ediliyor.

Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el konularak hayvan bakım evlerine yerleştirilen köpekler, önce kısırlaştırılıyor ardından tekli kafeslere alınıyor. Tedavilerinin yanı sıra bakımları yapılan köpeklerin rehabilite sürelerinde saldırganlık göstermedikleri belirtiliyor.

Bakımevinde görevli veteriner hekim Mehmet Bayram, sahipleri tarafından kötü muameleye uğrayan ya da sokağa bırakılan hayvanlara el konulduğunu söyledi.

Barınakta 350'ye yakın sokak hayvanı yaşadığını kaydeden Bayram, "Bunlardan 80'e yakını kedilerden, 70'i ise tehlikeli ırk sayılan pitbull cinsi köpeklerden oluşmakta. Sahiplerinin yönlendirmesi ile suç işleme anında görev alan bu köpeklere el koyuluyor. Ardından da bize getiriliyor. Özellikle sahipleri tarafından suça uygun eğitilen köpekler, ömürlerinin sonuna kadar burada kafeslerde kalıyor. Dışarı salınmaları ya da sahiplendirilmeleri yasak" dedi.

'Köpekleri tutmaktan memnun değiliz, bir nevi burada mahkum hayatı yaşıyorlar'

Güvenlik ekipleri tarafından barınağa getirilen köpeklerin önce genel muayenelerini yaptıklarını söyleyen Bayram, "Herhangi bir yaralanmaları varsa tedavilerini yapıyoruz. Sağlığına kavuşmasının ardından kısırlaştırma operasyonu uyguluyoruz. Kısırlaştırması tamamlandıktan sonra, işaretleyip kayıt altına alıyoruz. Daha sonra ise burada barınma alanlarına koyuyoruz. Özellikle saldırgan ve tehlikeli olanları da özel bir programla biraz daha uyumlu hale getirebiliyoruz" diye konuştu.

Özellikle sahipli köpekleri barınakta tutmanın kendilerini memnun etmediğini dile getiren Bayram, "Ölene kadar, bakımı, beslemesi ve hasta olduklarında tedavilerinin yapılması kolay değil. Biz aslında burada bu köpekleri tutmaktan çok memnun değiliz. Bunlar bir nevi burada mahkum hayatı yaşıyor. Sahiplerinin burada işlemiş oldukları suçun bedelini maalesef ki bu canlar tek başına kaldıkları kafeslerde ödüyor. Sahiplendiğiniz hayvan artık sizin bir çocuğunuz gibi. Çocuklarınıza nasıl eğitim veriyorsanız, bu canlara da o şekilde iyi bir eğitim verilmeli. Kötü amaçlarınıza hayvanları hiçbir şekilde alet etmeyin. Yasal düzenlemeler yapılmadığı için hayvanları suça karıştıranlara bunun için de ayrı bir ceza verilmiyor" ifadelerini kullandı.