Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü

Antalya'nın Serik ilçesinde atipik otizmli 10 yaşındaki Kuzey Kaan Saka, dün evin önünde oynarken cep telefonuyla fotoğrafını çektiği kargo görevlisi tarafından dövüldü. Görevli hakkında şikayetçi olan baba Hakan Saka, "Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk" diye konuştu.

Serik'e bağlı Merkez mahallesinde oturan zabıta memuru Hakan ve Saniye Saka'nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı görevlinin fotoğrafını çekti.

DHA'nın aktardığı habere göre, duruma sinirlenen kargo görevlisi, Kuzey Kaan'ı itekleyip apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koştu.

Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen baba Hakan Saka, oğlunu darp eden kargo görevlisi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baba Saka: Olayın etkisiyle hiç uyumadı

Olaydan komşusu sayesinde haberdar olduğunu belirten bab Saka, "Ben işteyken komşum aradı. 'Ağabey çabuk yetiş, oğlunu kargocunun biri dövüyor elinden zor aldık' dedi. Ben koşarak eve geldim. Sonra kargoya giderek kim olduğunu öğrendim. Apartmanın girişindeki güvenlik kamera kayıtlarından oğlumu darp ettiğini tespit ettik. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıstan şikayetçi olduk. Sebebini tam bilemiyorum ama oğlum o sırada etrafın fotoğrafını cep telefonu ile çekiyormuş. Genelde de aynı şeyi yapar. Kargocu oğlumun yanına gelerek 'Benim fotoğrafımı sil' diyerek bağırmaya başlamış. Sonra da fotoğraf çektiği için darp etmiş. Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Sürekli olayı anlatıyor. Psikolojisi bozuldu. Özel eğitim alıp özel eğitim sınıfında okuyor" dedi.

Anne: Takıntısı var, fotoğraf çekmeyi çok seviyor

Anne Saniye Saka, "7 yaşından bu yana bütün emeklerim boşa gitti. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük. Takıntısı var, fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Resmi logoları çok seviyor. Ona bakmış olabilir. Evimizin bahçesinde oynuyor. Onun da hakkı oynamak hava almak. Biz önce toplumdan ilgi ve destek bekliyoruz. Toplum duyarlı olsun biz her türlü zorluğa göğüs gereriz" diye konuştu.