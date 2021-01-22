Adalet Bakanı Gül: Kanun yapımı parlamentoda, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil

Adalet Bakanı Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu'yla ilgili verdiği ihlal kararı için, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır" dedi. Gül, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımla ilgili soruya ise "Kanun yapımı parlamentoda, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil" yanıtını verdi.

Gaziantep Valiliği'ni ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Gül, "Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan Gül, "Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum" diyerek şunları söyledi: