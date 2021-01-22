Adalet Bakanı Gül: Kanun yapımı parlamentoda, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil

Gaziantep Valiliği'ni ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.
Gül, "Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan Gül, "Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum" diyerek şunları söyledi:
- Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üzerinde. Hele anneler, başımızın tacı. Cennet, annelerin ayakları altına serilmiştir. Annelerin eli, ayağı öpülesi en ktusal varlıklardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey'in annesine yapılan bu hayasız, çirkin, insanlıkdışı saldırıyı ifadeyi şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu alçak ve insanlıkdışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. hukukun, yargının bu kişiye hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Ve Bakanımızın muhterem validelerine acil şifalar diliyorum. Dualarımızı, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
- Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine kimsenin kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır. Kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan onuruyla yaşar. Kimin annesi olursa olsun, kimin evladı, kimin eşi olursa olsun; bu ifadelerin önüne geçmemiz hepimizi görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkartılır.
- Elbette bunlarla ilgili de değerlendirmeler yapılmalı. Hiç kimsenin ailesini, kişilik onurunu zedelemeyecek şekilde ne gibi ağır müeyyideler, ihtiyaçlar varsa bunların da konuşulması tabidir. Kanun yapımı parlamentoda, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil. Dolayısıyla ilgili mecralarda kararlar alınır. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz. Sayın Bakanımızın validelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür hayasız ifadeler, kimden kime yönelirse de kınıyorum. Yargıda eksilik varsa parlamento değerlendirir. Kanun değişecekse değiştirilir. Yargı da bunu uygular.
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