Tepki çeken döner paketleme olayının ardından el konulan 100 kilo et imha edildi

Kırklareli'de hazır döner paketleyen maskesiz 3 kişinin sosyal medyada yayılan videosuyla ilgili inceleme başlatılırken, görüntülerin çekildiği tesiste yapılan denetimlerin ardından el konulan 100 kilogram döner imha edildi.

Geçen hafta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki bir döner paketleme işletmesinde çalışan maskesiz 2 kişinin döner başında eğlenerek ve zaman zaman etleri ağızlarına götürerek paketleme yaptıkları görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı.

Döner paketlemeye çalışan 2 kişinin corona virüsün baş gösterdiği bu günlerde maskesiz şekilde müzik eşliğinde dönerlerle oynayarak paketleme yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapılmış ve görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen et dönerlere el konulmuştu.

Aksoy ve beraberindeki polis ve zabıta ekipleri, görüntülerin çekildiği odayı mühürledi.