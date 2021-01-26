Selçuk Özdağ: Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağım

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendi kendisine saldırı düzenletmekle suçladığı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı: "Milletimizin aklıyla alay etmesinler. Bahçeli iddiasını ispatla mükelleftir. İspat etmeyen müfteridir."

MHP lideri Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a yapılan saldırıyı kendisinin organize ettiğini ileri sürdü.

Bahçeli, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" ifadelerini kullandı.

'Failleri ve arkasında olanlar ortaya çıkarılsın'

Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren Özdağ, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ve Adalet Bakanını göreve davet ediyorum. Failleri ve arkasında olanlar ortaya çıkarılsın. Son zamanlarda bu üç saldırı ile birlikte gazetecilere ve siyasetçilere toplamda 18 saldırı oldu. Bu saldırıların hepsinde HTS kayıtları incelensin. Dosyalar normal savcılıktan alınsın hepsine birlikte bakılsın. Tek tek araştırılsın."

Bahçeli hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Özdağ, "Evimin neresine kamera yerleştirilmiş. 45 yıldır siyaset yapıyorum. Bahçeli hepsini ispat etmek zorunda. Milletimizin aklıyla alay etmesinler. Bahçeli iddiasını ispatla mükelleftir. İspat etmeyen müfteridir" dedi.