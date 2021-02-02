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    PCR testi, koronavirüs

    Hastanelere mutant virüs için ikinci test talimatı

    © REUTERS / Cooper Neill
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    Sputnik Türkiye
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    Son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere 'mutasyon tespit kiti' yollayan bakanlık, testi pozitif çıkan herkese mutasyonu tespit eden ikinci test yapılması talimatını verdi.

    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutant virüsü tespit için yeni bir kit yolladı.

    Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bundan böyle testi pozitif çıkanlara, mutant virüsü tespit eden yeni bir kitle ikinci kez test yapılacağını söyledi.

    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Kurugöl, "Böylece mutant virüsün ülkedeki yayılımını görmüş olacağız” diyerek, şu bilgileri verdi:

    • "Son 7 gündür ülkemizdeki vakalarda kayda değer bir artış söz konusu. Bunda iki neden etkili olabilir. Birincisi virüsün mutasyona uğraması, ikincisi ise son günlerde özellikle yarıyıl tatili ile artan sosyal hareketlilik ve önlemlere daha az uyulması. Ülkemizde şu anda İngiltere kökenli olan mutasyonun 17 ilde 128 kişide görüldüğü bildirildi. Virüsün özelliğinden dolayı birçok mutasyon olabiliyor. İngiltere kökenli mutasyonun, insan hücresine daha sıkı yapışması nedeniyle daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bildirilen sayının çok daha üzerinde mutant vaka olabileceğini düşünüyorum. Çünkü pozitif çıkan her vakada rutin mutasyon araştırması yapılmıyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı Kovid-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutasyonu tespit edebilecek kitler yolladı. Bu hafta içinde artık testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden kit ile ikinci bir test yapılacak. Bu yapılmaya başlanınca da mutant kökenli virüsün Türkiye’de yüzde kaç görüldüğünü, şubatın ilk yarısında daha iyi değerlendirebileceğiz.
    • Ben vatandaş Zafer Kurugöl olarak okulların, hatta lokantaların ve restoranların açılmasını çok arzu ediyorum. Ama doktor Zafer Kurugöl olarak verilere baktığımda aynı şeyi söylemem zor. Okulların açılması, özellikle büyük şehirlerde okulların açılması, sosyal hareketliliği de artıracağı için, daha fazla vaka artışına neden olabilir. Bu aşamada bölgesel karar vermek çok daha doğru olacaktır. Her ildeki pandemi kurulları ellerindeki vaka sayısına bakarak il ilçe ve köy bazında karar verebilirler. Örneğin büyük bir çoğunluğu internete ulaşamayan bir köyde vaka olmaması durumunda, yüz yüze eğitim başlayabilir. Köy okullarına pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

    'Maskeyi daha çok takmamız, hatta çift maske takmamız gerekiyor'

    Prof. Kurugöl, vatandaşlara kendilerini ve karşılarındakileri korumaları için çift maske takmalarını önerdi:

    "Şu anda vaka artışlarında mutasyondan daha çok, artan sosyal hareketlilik önemli. Örneğin kayak merkezlerindeki kalabalık, asker uğurlama törenleri gibi. Kısıtlamalardan hepimiz bunaldık ve kuralları gevşetmeye başladık. Birçok kişi hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, alışveriş bahanesiyle dışarı çıkıyor. Hafta sonu evlerde bir araya gelip kahvaltı yapıyorlar, yemek yiyorlar, maske ve fiziksel mesafeye önem vermiyorlar. Bir grup insanda da ‘Aşı geldi olay çözüldü’ gibi bir rahatlık ve rehavet var. Oysa biliyoruz ki aşı olan kişi, hatta hastalığı geçiren kişi bile hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle vakalar belirli bir ölçüye ininceye kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmek zorundayız. Sebep ne olursa olsun, vaka artışını önlemek için telaşa kapılmadan, panik yapmadan, tedbirli olmak durumundayız. Maskeyi daha çok takmamız, hatta çift maske takmamız gerekiyor.”
    Etiketler:
    Maske, Yüz yüze eğitim, İngiltere, Türkiye, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Kovid-19, Zafer Kurugöl, Sağlık Bakanlığı
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