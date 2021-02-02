Prof. Dr. Görür, İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in Bayraklı, Karşıyaka, Alsancak, Konak ilçelerinin zeminlerine dikkati çekerek, "İzmir jeolojik konumuyla, çok deprem kaynağına sahip. İzmir'in zemini depremin etkisini çok katlıyor" dedi.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Fatih Altaylı'nın moderatörü olduğu Teke Tek programında İzmir'de meydana gelen depremleri değerlendirdi

"Bizim insanlarımız böyle yerlerde binalar yapmışlar. Yerleşme alanları yapmışlar" diyen Görür, "Ya kardeşim buradaki binaların yeni yeni yerleşim alanlarının çoğu daha yeni 158-20 sene önce yapılmış. Bu nasıl bir aymazlıktır anlamak mümkün değil" diye tepki gösterdi.

Bayraklı, Karşıyaka, Alsancak, Konak ilçelerine işaret eden Prof. Dr. Görür, "İzmir jeolojik konumuyla, çok deprem kaynağına sahip. İzmir'in zemini depremin etkisini çok katlıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, İzmir'deki durumu harita üzerinden şu ifadelerle anlattı: