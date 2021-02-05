Milletvekili Ahmet Şık'a 'Suç işlemeye tahrik' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında Şık'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sonrası 'Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27’nci Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214’üncü maddesi kapsamında ‘suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.