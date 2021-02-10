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    Hürriyet yazarı Selvi: Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor

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    Sputnik Türkiye
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    "Hacettepe'nin, ODTÜ'nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi gerileme içinde" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, "Beni asıl üzen bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor. Başta Boğaziçi Üniversites'nin öğretim üyeleri olmak üzere, işin bir de bu yüzüne bakalım. Çünkü başka Boğaziçi yok" ifadesini kullandı.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından devam eden eylemlere değinerek 'Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor' ifadesini kullandı.

    Birilerinin Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi çıkarmak için çaba gösterdiğini öne süren Selvi, "Boğaziçi eylemlerinin devam ettiği, birilerinin Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi çıkarmak için çaba gösterdiği bir zeminde çığlığımın duyulmayacağından eminim. Ama Boğaziçi Üniversitesi gibi dünya standartlarında kaç üniversitemiz var? Sesimi kimse duymazsa duymasın. Ama karanlıkta bir mum yakmaya çalışacağım" dedi.

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    Sevi, "Boğaziçi Üniversitesi’nin LGBT ile DHKP-C, TKP-ML gibi terör örgütlerinin içine sızdığı eylemlerle, Kâbe resmine hakaretle değil, bilimle anılması gerekiyor. Çünkü Oxford da Harvard da Yale de terör örgütleriyle aynı fotoğraf karesinin içine girmek istemezler. Peki Boğaziçi bunu hak ediyor mu?" diye sordu.

    "Boğaziçi Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri sıralamasında yerine iki uluslararası, bir de ulusal veri ışığında bakacağız" diye Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır adeta paraşütle yere çakılıyor. 2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında.

    Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerilime süreci. 2015 yılında 139. sırada olan Boğaziçi, 2016’da iki katından fazla bir düşüş yaşamış. 2016 yılında 401-500 aralığına gerilemiş.

    2017 ve 2018 yıllarında da aynı sıralamada yer alıyor. Bu durumun düzelmesini beklerken, tam aksine, Boğaziçi 2019 yılında 501-600 sıralamasına düşüyor.

    2020 ve 2021 yılında da gerileme artarak devam ediyor. Türkiye’nin övünç kaynağı olan Boğaziçi 601-800 sıralamasına geriliyor.

    Quacquarelli Symonds'taki sıralama

    Bir diğer uluslararası kriter olan Quacquarelli Symonds’taki sıralamada da bu gerileme çok net bir şekilde yer alıyor.

    2015 yılında QS’te 399. sırada iken, 2021’de geldiği yer 651-700 aralığı oluyor. 2015 yılında dünya sıralamasında 399’da yer alan Boğaziçi, 2016’da 441-450 aralığına geriliyor.

    Ve üzücü olan, her yıl bu gerilemenin artarak devam etmesi. 2017’de 471-480 aralığındayken, 2018 yılında 491-500 sıralamasında yer alıyor.

    2019’da 571-580 aralığında kendine yer bulan Boğaziçi, 2020 ve 2021 yıllarında ise 651-700 aralığına geriliyor.

    ODTÜ'nün verileri

    Yurtiçi verilerinde de parlak bir durum söz konusu değil. ODTÜ’nün takip ettiği URAP sıralamasında da bu gerileme net bir şekilde görülüyor.

    URAP listesinde 2015 yılında 575. sırada yer alırken, 2021 yılında neredeyse tam iki katı bir düşüşle 1096. sıraya gerilemiş.

    2015 yılında URAP listesinde 575 sırada yer alan Boğaziçi, 2017’da 612’ye, 2017’de ise 671. sıraya gerilemiş. İlginç olanı, gerilemenin artan bir hızla devam etmesi. 2018 yılında 699, 2019’da ise 809. sırada yer almış. 2020 yılında 1019. sırada kendine yer bulan Boğaziçi, 2021 yılında ise 1096. sıraya gerilemiş.

    'Boğaziçi ciddi bir gerileme içinde, beni asıl üzen bu'

    Hacettepe’nin, ODTÜ’nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi ciddi bir gerileme içinde. Beni asıl üzen ise bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor.

    Başta Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri olmak üzere, işin bir de bu yüzüne bakalım. Çünkü başka Boğaziçi yok."

    Etiketler:
    Harvard, Oxford, Gezi eylemleri, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Spor, ODTÜ, Melih Bulu, Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesi
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