Ahmet Hakan: Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, laikliğe en çok dindarların sahip çıkması gerektiğini söyledi. Hakan, yeni anayasa için ortaya atılan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' isimlendirmesine de itiraz etti.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan, "Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var: Yakın zamanlara kadar bu memlekette laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması" görüşünü dile getirdi.

Hakan, "Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez. Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer" dedi ve şöyle devam etti:

"Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir. Din üzerinden geliştirilebilecek tek tipçi anlayışlara karşı kalkan olur. Yani sanılanın aksine laiklik seküler anlayıştakilerden daha fazla dindarları korur. İşte tam da bu nedenle laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalı."

''Yeniden Kuruluş Anayasası' isimlendirmesine itirazım var'

Öte yandan Hakan, yazısının devamında 'Yeniden Kuruluş Anayasası' isimlendirmesine itirazı olduğunu dile getirdi.

Hakan, "Yeni anayasa için ortaya atılan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' isimlendirmesine itirazım var. Çünkü bu isimlendirme, şu soruları akla getiriyor: Ne yani? Yüz yıl önce kurulmuş bir ülke, yeniden mi kurulacak? Kuruluş prensiplerinden vaz mı geçilecek? Yüz yıllık deneyimden elimizde hiçbir şey mi kalmayacak? İlk dört madde” tartışmaya açılmayacaksa bu türden bir radikal isimlendirmeye ne gerek var?" ifadesini kullandı.

Hakan, "'Yeniden Kuruluş Anayasası' yerine 'Milletin Tüm Kesimlerinin Katılımıyla Yeni Bir Anayasa' dense daha iyi olmaz mı?" dedi.