Girdiği metruk evin tavanında iskelet buldu

Antalya Kepez'de müstakil evin tavan arasında 3-4 aylık olduğu değerlendirilen ve bir erkeğe ait olan iskelet bulundu. Polis ekipleri kazma ve balyozla çatıdaki kiremitleri kırarak iskelete ulaşabildi.

Antalya'da metruk bir eve giren kişi, önce evdeki ağır kokuyu fark etti, ardından da evin tavanında bir iskelet buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler evin içine girip tavan arasında bir erkeğe ait olan cansız bedenin yerini belirledi.

© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKAR-AW246311 Ekipler iskelet sistemini buldukları cesedin yaklaşık 3-4 aylık olduğunu belirledi

Alanın dar ve karanlık olması nedeniyle ekipler içeriden detaylı inceleme yapamadı.

İtfaiyeden balyoz ve kazma alan polis ekipleri, çatının tahta bölümlerini açmak için yukarı çıktı. Çatıdaki kiremit ve tahtaların kırılmasıyla iskelete ulaşıldı.

© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKAR-AW246311 Antalya’da müstakil evin tavan arasında 3-4 aylık olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskelet sistemi bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri kemikler üzerinde inceleme yaptı.

Kemik parçaları, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.